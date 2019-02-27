Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером» и рассказал о будущем КНДР

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Во вьетнамском Ханое американский президент Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и выразил надежду на то, что их встреча пройдет успешно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Трампа, он считает «честью» то, что находится вместе лидером КНДР в Ханое. Он заметил, что у Северной Кореи есть «безграничный» экономический потенциал.

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«Я думаю, что у вас будет отличное будущее с вашей страной, Вы — великий лидер», — заявил Трамп.

Он добавил, что американская сторона всегда готова оказать помощь. В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что уверен в достижении сторонами на саммите «замечательных результатов».

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын прибыли на саммит.