В США рассказали о фаворитах на украинских выборах

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обозначил позицию США по президентским выборам на Украине, передает ТАСС.

Как отмечается, это произошло во время телефонного брифинга.

По его словам, Вашингтон пока не видит явного лидера в предвыборной гонке на Украине, так как никто из кандидатов пока не смог набрать 20% потенциальных голосов избирателей.

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«Поэтому на данном этапе совершенно непредсказуемо, кто сможет на самом деле победить», — заключил Волкер.

Он добавил, что США будут готовы работать с любым демократически избранным лидером Украины.

Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский впервые опередил Юлию Тимошенко.