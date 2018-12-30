Трамп объяснил, почему стена на границе с Мексикой не построена
Президент США Дональд Трамп в твиттере обвинил представителей демократической партии в задержке строительства стены на границе с Мексикой.
По его словам, республиканцы не могут получить одобрения строительства стены в сенате США из-за демократов.
Он также добавил, что для этого необходимо 10 голосов представителей демократической партии.
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Трамп подчеркнул, что намерен добиться строительства стены с помощью приостановки работы правительства США.