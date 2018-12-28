Лавров: Россия будет добиваться пересмотра Западом позиции по восстановлению Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет добиваться того, чтобы страны Запада пересмотрели свою позицию относительно восстановления Сирии, передает РИА «Новости».

«В первый месяц следующего года в Брюсселе будет очередная конференция по помощи Сирии, помощи восстановления Сирии. Будем добиваться того чтобы западные доноры в полной мере осознали свою ответственность в этом вопросе и пересмотрели свою негативную позицию в содействии создания условий для возвращения беженцев на всей территории Сирии», — сказал Лавров.

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Министр заявил об этом в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии усомнилась в словах Трампа о разгроме «Исламского государства» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.