Лавров: Россия будет добиваться пересмотра Западом позиции по восстановлению Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет добиваться того, чтобы страны Запада пересмотрели свою позицию относительно восстановления Сирии, передает РИА «Новости».
«В первый месяц следующего года в Брюсселе будет очередная конференция по помощи Сирии, помощи восстановления Сирии. Будем добиваться того чтобы западные доноры в полной мере осознали свою ответственность в этом вопросе и пересмотрели свою негативную позицию в содействии создания условий для возвращения беженцев на всей территории Сирии», — сказал Лавров.
Министр заявил об этом в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии усомнилась в словах Трампа о разгроме «Исламского государства» (организация запрещена в России).
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.