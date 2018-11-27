WP: выдуманные кризисы Трампа затмевают реальные

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Последние несколько недель президент США Дональд Трамп провел, в очередной раз играя на публику и разрешая кризис, который, кажется, существует лишь в его представлении и представлении его союзников, пишет The Washington Post.

Так, Трамп неоднократно выставлял группу прибывших мигрантов из Центральной Америки, которые планируют добиваться получения убежища в США, чуть ли не апокалиптическим вторжением террористов, преступников и злоумышленников.

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Американский лидер также провернул «показной предвыборный трюк», когда отправил войска в штат Техас, который находится на юге США возле границы с Мексикой. Пентагон свернул операцию в течение нескольких дней после закрытия избирательных участков на промежуточных выборах в американский конгресс, которые состоялись 6 ноября. В начале этой недели Трамп заявил о возможности навсегда закрыть важный пограничный пункт в штате Калифорния, если не будет правительственного финансирования возведения стены на границе с Мексикой.

В выходные дни между Россией и Украиной вспыхнул риск опасной военной эскалации, который вызвал панические заголовки о Третьей мировой войне. Однако в этот раз Трамп предпочел еще раз атаковать традиционных союзников в Европе.

На самом же деле неотложными международными проблемами являются изменение климата, вопрос поддержки США саудовских сил в Йемене, а также эскалация между Москвой и Киевом. И США могут сыграть важную роль в их решении, пишет газета. Однако Трамп не заинтересован в искусстве управлять государством. Вместо этого он продолжил играть на тех же обидах и национальной злобе, что привели его к власти, заключает WP.