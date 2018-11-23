WP обвинила Трампа в «трусливой капитуляции» перед убийцами саудовского журналиста

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Реакция президента США Дональда Трампа на убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи является не чем иным, как грубым посягательством на американские национальные интересы, пишет The Washington Post.

Свое заявление в отношении убийства журналиста The Washington Post Трамп на этой неделе начал со словами «мир - очень опасное место», напоминает газета. Однако его «трусливая капитуляция» перед убийцами журналиста сделает мир еще опаснее, пишет WP.

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Издание отмечает, что убийство журналиста — не тот случай, когда заботу о правах человека следует соизмерять со стратегическими интересами США. WP обвиняет президента США в том, что он «раздул» масштабы бизнес-партнерства с Саудовской Аравией и подчеркивает, что Эр-Рияд гораздо сильнее зависит от Соединенных Штатов, чем наоборот.

Как отмечает газета, из-за того, что люди за пределами Соединенных Штатов видят лишь эгоистические побуждения людей, которые стоят у власти в США, антиамериканизм будет еще больше распространяться в мире. Страны найдут альтернативу американскому доллару, перестанут принимать его в качестве международной валюты. А после того, как Соединенные Штаты отступят от демократии, стабильности и развития, последует терроризм и экстремизм, отмечается в материале.

WP считает, что Трамп на примере с делом Хашукджи пытается убить американский бренд, поэтому ситуация остается в руках конгресса, который может пойти по стопам Трампа, либо защитить американские ценности и интересы.

Критиковавший саудовские власти Джамаль Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.