Абэ анонсировал визит в Россию

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен посетить Россию в начале 2019 года, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал в среду, 14 ноября, по окончании переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре.

«Я также собираюсь посетить Россию в начале будущего года», — заявил Абэ.

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Он также выразил уверенность в том, что странам удастся решить территориальный вопрос и заключить мирный договор.

«На основе выстроенного доверия мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — добавил Абэ.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыл итоги встречи Путина и Абэ по мирному договору.