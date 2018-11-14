Порошенко встретился с иерархами УПЦ

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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с некоторыми иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщают «Украинские новости» .

Уточняется, что встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал, что на встрече присутствовали «представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение».

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Он добавил, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

Ранее архиепископ Нежинский Климент прокомментировал отказ украинского президента Петра Порошенко приехать на встречу с епископами канонической УПЦ.