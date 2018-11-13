В УПЦ прокомментировали отказ Порошенко явиться на встречу с епископами
Архиепископ Нежинский Климент прокомментировал отказ украинского президента Петра Порошенко приехать на встречу с епископами канонической УПЦ. Об этом сообщает RT.
По словам священнослужителя, в администрации президента указали в качестве причины нежелание Порошенко приезжать в Киево-Печерскую лавру. Однако формат встречи в светском учреждении не подходил архиереям, которые предпочли решать «сугубо церковные вопросы» в церковном здании.
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«Всем было известно, что архиереи пригласили президента и будут его ждать в Киево-Печерской лавре. Президент много раз там был, посещал святыни. Почему именно сегодня он не смог быть в этом монастыре, мне сложно сказать», — отметил Климент.
Ранее УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.