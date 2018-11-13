NYT: Эрдоган бросил сильнейший вызов наследному принцу Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил самый сильный личный вызов наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пишет газета The New York Times.

Турецкий лидер заявил, что все еще ждет реакции и выражает разочарование ответом Саудовской Аравии, пишет NYT со ссылкой на местные проправительственные СМИ. По словам Эрдогана, наследный принц Мухаммед бин Салман не выполняет своего обещания раскрыть правду об исчезновении и смерти Хашукджи, говорится в материале.

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Исходя из опубликованных комментариев Эрдогана в турецких СМИ, лидер страны также добавил, что наследный принц сказал его спецпредставителям, что прояснит инцидент.

«Наследный принц говорит об этом моим специальным представителям, и мы терпеливо ждем», — заявил Эрдоган.

Как отмечает американская газета, сам Эрдоган приложил много усилий для того, чтобы инцидент Хашукджи вошел в мировую повестку. Турецкий лидер стремился заручиться поддержкой Запада, чтобы «обуздать» саудовского принца, которого он рассматривает в качестве личной угрозы, поясняет NYT.

Ранее Мухаммед бин Салман назвал Турцию частью «треугольника зла», в котором также находятся Иран и экстремистские исламские группировки. Эрдоган воспринял заявление наследного принца как прямой вызов его власти, отмечает газета.

Критиковавший власти саудовского королевства Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который не выходил на связь после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Позже саудовские власти признали убийство Хашукджи в здании посольства королевства.

В настоящее время власти Саудовской Аравии взяли под стражу по меньшей мере 18 человек в связи со смертью саудовского журналиста, добавляет NYT.