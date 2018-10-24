США закрыли въезд в страну 21 саудовцу из-за убийства Хашукджи

Власти Соединенных Штатов отозвали американские визы или запретили въезд в страну 21 представителю Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

Науэрт подчеркнула, что «подавляющее большинство» саудовцев, которые попали под санкции, имеют визы США.

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Список представителей Саудовской Аравии, которым запретили бывать в Соединенных Штатах, не приводится.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону удалось вычислить ряд лиц, ответственных за убийство Хашукджи.