Болтон обвинил Иран в поддержке терроризма

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Иран поддерживает движения ХАМАС, «Хезболлах» и «Исламский джихад» (организация запрещена в России), которые американские власти внесли в список террористических организаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США сталкиваются с террористической угрозой, которая якобы исходит от Ирана.

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Он также добавил, что в новой стратегии США по борьбе с терроризмом отдельно отмечается «угроза» Ирана.

Ранее сообщалось, что Болтон обвинил Тегеран в сохранении ядерной программы.