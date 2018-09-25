Трамп призвал к борьбе с социализмом

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, призвал все страны к борьбе с социализмом. Трансляцию выступления вел телеканал CNN.

Такое заявление Трамп сделал, говоря о ситуации в Венесуэле. Он заявил, что социализм и коммунизм «приносят страдания и коррупцию» и призвал страны мира противостоять этим движениям.

Реклама

«Мы просим все страны, которые здесь собрались, присоединиться к нашему призыву восстановить демократию в Венесуэле», — подчеркнул он.

Ранее Трамп также заявил, что США отвергают идею глобализма.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию 73-й сессии ГА ООН.