Die Welt: Меркель раскаялась в собственных ошибках

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о сожалении в связи с ситуацией с возглавляющим контрразведку страны Гансом-Георгом Маасеном. Об этом пишет Die Welt.

По словам Меркель, она слишком сконцентрировалась на происходящем внутри министерства внутренних дел, а не на том, что движет людьми.

Реклама

Канцлер признала, что в ситуации с Маасеном не все было сделано правильно. Несмотря на то, что он чуть было не довел правительство страны до кризиса, его собирались назначить на должность статс-секретаря министерства внутренних дел, что предполагало повышение зарплаты.

«Я очень сожалею, что такое могло произойти», — сказала Меркель.

Уточняется, что решение о назначении чиновника было изменено: Маасен станет специальным уполномоченным МВД по европейским и международным вопросам.

Ранее сообщалось, что граждане Германии больше всего гордятся канцлером Ангелой Меркель.