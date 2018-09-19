Памфилова назвала «ударом под дых» выборы в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что ситуация с выборами губернатора в Приморье стала для нее «ударом под дых». Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду, 19 сентября, ЦИК порекомендовал признать итоги выборов главы Приморья недействительными в связи с многочисленными нарушениями. По словам Памфиловой, такая ситуация перечеркнула всю работу комиссии.

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«Знаете, как обидно было: просто взяли весь наш объем работы и перечеркнули… Мы здесь живем уже (в ЦИКе), никого не видим. Столько сделали (для прозрачной работы избирательной системы) и вдруг раз такой удар под дых. Я это расцениваю как удар под дых», — сказала она.

Ранее стало известно, что в Кремле поддержали решение отменить результаты выборов в Приморье.