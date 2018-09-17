Захарова пошутила о «причастности» России к убийству брата Ким Чен Ына
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пошутила в своем фейсбуке о том, что Россия, по мнению представителей США, якобы помогала в убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В посте Захарова привела заголовок одного из российских информационных агентств, который гласит, что Россия, по мнению постпреда США при ООН Никки Хейли, помогала спецслужбам КНДР в отравлении Ким Чен Нама.
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«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства [35-го президента США Джона] Кеннеди», — написала Захарова.
Ранее сообщалось, что США обвинили Россию в причастности к смерти Ким Чен Нама.