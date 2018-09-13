Горбачев заявил о «бесконечности» холодной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что холодная война «никуда не уходила». Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление экс-глава СССР сделал во время презентации книги «В меняющемся мире», которая проходила в четверг, 13 сентября. Книга посвящена внешней политике в эпоху перестройки и основана, в частности, на документах и записях бесед с мировыми лидерами в этот исторический период.

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«Она и не уходила. Только меняется накал», — сказал Горбачев на презентации, когда его спросили о возможном возвращении холодной войны.

При этом он подчеркнул, что «никому не удастся» отменить его достижения на посту главы СССР.

Ранее Горбачев призывал американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина провести «основательную» встречу.