Посол Польши заявил, что увольнение из МИД выпускников МГИМО «не новость»

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк прокомментировал сообщения СМИ об увольнении из польского МИДа выпускников МГИМО, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, увольнение выпускников МГИМО уже давно не является не новостью, это практика, сложившаяся много лет назад.

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«Сегодня это передают как новость, это не новость. Это происходит уже последние годы», — сказал Марчиняк.

Он отметил, что данная практика связана с тем, что эти дипломаты получили образование в СССР.

«Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИДе. Это практика, которая сложилась много лет тому назад», — пояснил дипломат.

Также он предположил, что, скорее всего, негласный запрет выпускникам МГИМО работать в польском внешнеполитическом ведомстве в ближайшие годы отменен не будет.

Ранее польская радиостанция RMF FM сообщила, что из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО.