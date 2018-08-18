Климкин отреагировал на планы Путина посетить свадьбу главы МИД Австрии

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что поездка президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызывает «грустную улыбку». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, МИД Австрии якобы вынужден оправдываться из-за данного визита.

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Он также добавил, что ситуация вокруг визита Путина на свадьбу Кнайсль вызывает «грустную улыбку».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыли подробности о поездке Путина на свадьбу Кнайсль.

По его словам, Путин получил приглашение на свадьбу во время своего визита в Вену.