В ООН одобрили предложение России о помощи КНДР

В Совбезе ООН поддержали предложенную российской стороной процедуру гуманитарной поддержки КНДР, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое решение принял комитет 1718, который отвечает за мониторинг санкционной политики в отношении Северной Кореи.

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«Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718, принял седьмое решение об оказании помощи, озаглавленное «Руководство для оказания гуманитарной помощи Корейской Народно-Демократической Республике», — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди прочего странам, входящим в ООН, предлагается подробно описывать услуги и товары, которые будут поставлять в КНДР в ближайшие полгода, а также способы и маршруты и их передачи. Это позволит наладить поставки гумпомощи в регион и не нарушать санкции.

Ранее заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что организация призывает к сохранению иранской ядерной сделки, несмотря на санкции США.