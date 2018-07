Трамп раскритиковал СМИ за негативную оценку его работы

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что доверие к СМИ как никогда низкое.

По его словам, СМИ освещают работу администрации США в негативном ключе, несмотря на позитивные результаты работы правительства.

Он также подчеркнул, что представители СМИ обязаны точнее передавать информацию.

Трамп добавил, что «провальные» The New York Times и The Washington Post постоянно используют «негативную риторику» при освещении событий.

По мнению президента США, данные СМИ «никогда не изменятся».

Ранее сообщалось, что владелец газеты The New York Times Артур Окс Сульцбергер обратился к Трампу с просьбой прекратить критику в адрес представителей СМИ.