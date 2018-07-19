Трамп заявил о личной ответственности Путина за «вмешательство России» в выборы
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что разделяет мнение разведки США по поводу «российского вмешательства» в выборы 2016 года. Об этом политик заявил в интервью CBS.
По словам Трампа, он считает президента России Владимира Путина «лично ответственным» за якобы произошедшее, поскольку Путин руководит страной.
Реклама
«Точно так же как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране», — сказал Трамп.
Он добавил, что сказал Путину о недопустимости подобных «вмешательств».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп верит в то, что Россия может якобы снова вмешаться в президентские выборы США.