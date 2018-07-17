Трамп заявил, что «злые демократы» не примут предложение Путина по «российскому делу»

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Американский президент Дональд Трамп сказал, что ведущий «российское дело» спецпрокурор Роберт Мюллер не примет предложение президента России о помощи в расследовании. Об этом политик высказался в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он удивился, узнав о наличии между Россией и США соглашения о совместной работе.

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«Я был очень удивлен этим, у них есть договоренности, согласно которым они (Россия. – Газета.Ru) могут работать с США», — сказал Трамп.

Он добавил, что работники российской прокуратуры могли бы заняться расследованием, а команда Роберта Мюллера могла бы к ним присоединиться.

«Но это вряд ли случится. 13 злых демократов? Думаете, они пойдут на такое? Я так не считаю», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что ведущий «дело о России» офис Мюллера отказался комментировать предложение Путина.