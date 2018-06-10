Трамп объяснил «кротость и мягкость» Трюдо на встречах

Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере выразил негодование в связи с «кротким и мягким» поведением канадского премьер-министра Джастина Трюдо в ходе их встреч во время саммита G7.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, сказав, что «пошлины США были своего рода оскорбительными», и он «не даст сесть себе на шею». Очень нечестно и слабо. Наши пошлины — это ответ на его 270% на молочные продукты!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался подписывать коммюнике G7 из-за «нечестных заявлений» Трюдо.