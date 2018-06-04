National Interest: Трамп сближает Европу с Россией и Китаем

Европейские лидеры активизируют контакты с Россией и Китаем, чтобы улучшить торговые отношения и надавить на президента США Дональда Трампа, пишет The National Interest.

Это связано с недавним вводом пошлин Трампа на сталь и алюминий для стран ЕС, Мексики и Канады. Такие действия противоречат стратегическим целям, отмечает журнал. Согласно стратегии нацбезопасности США, которая была опубликована год назад, Соединенные Штаты должны работать над сплочением традиционных союзников и партнеров перед угрозой российской и китайской экспансии.

Реклама

Однако действия президента США в настоящий момент противоречат указанной доктрине, продолжает издание.

Еще один такой шаг Трампа — это односторонний выход США из иранской ядерной сделки. Такие шаги в долгосрочной перспективе могут привести к дальнейшему трансатлантическому расколу, в котором изолированный Вашингтон будет менее способен противостоять Пекину и Москве, подчеркивает The National Interest.

Между тем, отмечает издание, отношения США и Европы уже вызывают тревогу, но не достигли критической точки. Так, при Трампе США остаются приверженными НАТО и выделяют дополнительные ресурсы для помощи североатлантическому альянсу.

Ранее Польша предложила $2 млрд за создание в стране военной базы США. В свою очередь в Кремле рассказали об ответных действиях, которые последуют в случае размещения американской военной базы в Польше.