Ради победы в президентских выборах в США команда Дональда Трампа обратилась за помощью к эмиссару арабских принцев, израильскому специалисту по манипуляциям в СМИ и инвестору-республиканцу. Об этом пишет The New Yourk Times со ссылкой на источники.

Согласно опубликованным данным, за три месяца до выборов 2016 года состоялась встреча, в которой участвовали старший сын американского президента Дональд Трамп-младший и посланник кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ Джордж Надер и специалист по СМИ из Израиля Джоэл Замел. Ее организовал республиканец Эрик Принц,у которого на Ближнем Востоке «противоречивое прошлое».

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«Эмиссар Джордж Надер заявил Дональду Трампу-младшему, что кронпринцы Саудовской Аравии и ОАЭ готовы предложить его отцу помощь в победе на президентских выборах. Специалист по СМИ Джоэль Замель расхваливал возможности своей фирмы предоставить преимущества политической кампании (Трампа)», — пишет издание.

Также отмечается, что у ряда фирм Замеля были связи с Россией: Олег Дерипаска и Дмитрий Рыболовлев обращались к ним для организации онлайн-кампаний, направленных против их деловых конкурентов. Надер в качестве посланника кронпринца Абу-Даби Мохаммеда по меньшей мере два раза посещал Москву во время предвыборной кампании Трампа.

По словам источников, Трамп-младший одобрил предложения участников встречи.

Ранее бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи заявила, что экс-госсекретарь США и главный соперник американского президента Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон своим поведением позорит Соединенные Штаты.