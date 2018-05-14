Захарова пригрозила ответом на санкции ЕС из-за выборов в Крыму

Россия сохраняет за собой право отреагировать на санкции Евросоюза, введенные из-за выборов президента России в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся «наказать» тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове», — отметила Захарова.

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По ее мнению, Евросоюзу очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации «внутриесовской «солидарности».

«Единственный их практический результат - накопление «раздражителей», препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан. Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС», — заключила Захарова.

Ранее ЕС добавил пять физических лиц в список, на которых распространяются ограничительные меры, из-за организации выборов президента России в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.