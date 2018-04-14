Посол США в России: Вашингтон связался с Москвой перед ударом по Сирии

Администрация США связалась с российским руководством перед тем, как совершить авиаудар по Сирии, с целью уменьшения возможного числа жертв среди российских военных и гражданского населения, заявил посол США в России Джон Хантсман в видеообращении, опубликованном в официальном твиттере американского диппредставительства в Москве.

«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения. Все цели, которые были выбраны для поражения, однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом (Сирии Башаром) Асадом «, — заявил Ханстман.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала представить в СБ ООН доказательства незаконности действий США.