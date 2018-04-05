Лавров назвал дело Скрипаля неприкрытым глумлением над международным правом

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери нарушает международное право, дипломатическую этику и элементарные приличия, передает РИА «Новости».

«Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое «дело Скрипалей» стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели», — сказал Лавров.

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Ранее Лавров предложил созвать сессию ОЗХО в связи с делом Скрипалей.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.