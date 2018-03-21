Лавров: развертывание ПРО США в Японии затрагивает безопасность России

Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность в связи с размещением на японской территории ПРО США, передает РИА «Новости».

«Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают безопасность России. Мы договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга», — сказал Лавров.

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По его словам, российская сторона исходит из принципа неделимости безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал дело Скрипаля и заявил, что всем пошло бы на пользу, если бы Великобритания перестала нервничать и успокоилась.