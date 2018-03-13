Хейли предупредила о готовности США нанести удар по Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о готовности американской стороны к новым действиям на территории Сирии, передает РИА «Новости».

«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его», — сказала Хейли.

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По ее словам, США нанесли «успешный удар» по сирийской авиабазе, с которой якобы была проведена химическая атака, потому что СБ ООН не смог принять меры.

Ранее Хейли заявила, что сирийские власти и Россия не выполняют принятую 24 февраля резолюцию 2401 по режиму прекращения огня, «потому что они так и планировали».