Спецпрокурор США выдвинул обвинения против 13 россиян по делу о «вмешательстве» в выборы

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о расследовании о российском «вмешательстве» в выборы выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний, сообщает CNBC со ссылкой на заявление офиса.

Как отмечается в документе, российские организации предпринимали попытки вмешательства с 2014 года, включая в выборы в США в 2016 году.

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«К 2014 году или около мая 2014 года стратегия организации включала в себя вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с целью «распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом», — говорится в обвинительном заключении.

По сообщению офиса спецпрокурора, правительство обвиняет всех этих лиц в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Пять обвиняемых обвиняются в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, трое — в банковском мошенничестве.