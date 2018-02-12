Украина подтвердила выдворение Саакашвили

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Миахила Саакашвили отправили в Польшу, сообщил советник главы ведомства Олег Слободян на странице в фейсбуке.

«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции привели в исполнение решение по возвращению Михаила Саакашвили в страну предыдущего пребывания», — написал Слободян.

Реклама

Он также отметил, что во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов напали неизвестные люди из окружения Саакашвили и пограничники были вынуждены применить силу для самозащиты.

Ранее сообщалось, что Саакашвили уже вылетел в Польшу.