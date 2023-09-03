В Одессе прозвучал взрыв. Военная операция на Украине, день 557-й

08:19

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского реален только в случае, если он предполагает освобождение территории Украины от неонацистского режима. Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

«Зеленскому и Ко — встречное предложение: деоккупировать от неонацистского режима территорию Украины. Лишь в этом случае «формула мира», о которой он намерен говорить с трибуны ООН, наполнится реальным содержанием», — написал политик.