ВСУ за сутки выпустили 105 снарядов по 10 населенным пунктам Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Расчетом самоходного миномета «Тюльпан» поражен ангар с тяжелой техникой ВСУ в районе шахты Южнодонбасская — уничтожены четыре танка и три БМП. Это сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
280 тыс. человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании с руководителями субъектов РФ.
Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили.
Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter) подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море.
Российские десантники не допускают продвижение диверсионно-разведывательных групп противника на подступах к Артемосвку, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
«Подразделения ВДВ продолжают уверенно держать оборону и не допускать диверсионно-разведывательные группы в близлежащие к Артемовску населенные пункты. Ежедневно разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за противником, который находится в обороне в непосредственной близости от наших позиций», — сказано в сообщении.
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили 273 боеприпаса по населенным пунктам ДНР, сообщает ТАСС.
В результате обстрелов погиб один человек, пострадали девять мирных жителей. Повреждены девять домов и девять объектов инфраструктуры.
Больше 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания».
«Причины неизвестны, о приостановке работы не сообщалось», — говорится в заметке издания.
Мирный план президента Украины Владимира Зеленского реален только в случае, если он предполагает освобождение территории Украины от неонацистского режима. Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.
«Зеленскому и Ко — встречное предложение: деоккупировать от неонацистского режима территорию Украины. Лишь в этом случае «формула мира», о которой он намерен говорить с трибуны ООН, наполнится реальным содержанием», — написал политик.
На Купянском направлении Су-34 нанес два удара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Разведывательно-ударное отделение барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожило две самоходные артиллерийские самоходки Krab в районах населенных пунктов Петропаловка, Западное», — рассказал Зыбинский.