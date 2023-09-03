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Политика

В Одессе прозвучал взрыв. Военная операция на Украине, день 557-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 557-й день

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Боевая работа расчетов самоходной гаубицы «Гиацинт-С» в зоне СВО

Боевая работа расчетов самоходной гаубицы «Гиацинт-С» в зоне СВО

Александр Река/ТАСС
Больше 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, однако о «прилетах» беспилотников пока не сообщалось. Российские военные применили истребитель-бомбардировщик Су-34 и снаряды «Ланцет» при ударах по позициям ВСУ на Купянском направлении. В Одессе прозвучал взрыв. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:35

ВСУ за сутки выпустили 105 снарядов по 10 населенным пунктам Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

09:24

Расчетом самоходного миномета «Тюльпан» поражен ангар с тяжелой техникой ВСУ в районе шахты Южнодонбасская — уничтожены четыре танка и три БМП. Это сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

09:12

280 тыс. человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании с руководителями субъектов РФ.

09:03

Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили.

08:50

Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter) подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море.

08:39

Российские десантники не допускают продвижение диверсионно-разведывательных групп противника на подступах к Артемосвку, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Подразделения ВДВ продолжают уверенно держать оборону и не допускать диверсионно-разведывательные группы в близлежащие к Артемовску населенные пункты. Ежедневно разведчики выдвигаются малыми группами на окраины города, чтобы вести наблюдение за противником, который находится в обороне в непосредственной близости от наших позиций», — сказано в сообщении.

08:35

08:27

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили 273 боеприпаса по населенным пунктам ДНР, сообщает ТАСС.

В результате обстрелов погиб один человек, пострадали девять мирных жителей. Повреждены девять домов и девять объектов инфраструктуры.

08:23

Больше 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания».

«Причины неизвестны, о приостановке работы не сообщалось», — говорится в заметке издания.

08:19

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского реален только в случае, если он предполагает освобождение территории Украины от неонацистского режима. Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

«Зеленскому и Ко — встречное предложение: деоккупировать от неонацистского режима территорию Украины. Лишь в этом случае «формула мира», о которой он намерен говорить с трибуны ООН, наполнится реальным содержанием», — написал политик.

08:14

08:07

На Купянском направлении Су-34 нанес два удара по скоплению живой силы и огневых средств подразделений ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Разведывательно-ударное отделение барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожило две самоходные артиллерийские самоходки Krab в районах населенных пунктов Петропаловка, Западное», — рассказал Зыбинский.

08:03

Взрыв прозвучал в Одессе. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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