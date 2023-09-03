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«Героический подвиг — выскочить из подвала и бесцельно стрелять в русских? В чем смысл?»

Asia Times: ВСУ нужно стабилизировать фронт после провала наступления

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters
Украинские военные провалили наступление и им необходимо стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, пишет Asia Times. В свою очередь украинские солдаты пожаловались Kyiv Independent на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Отмечается, что военнослужащие деморализованы из-за непонимания европейскими инструкторами реальной обстановки на фронте.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей сложилась ситуация, которая показывает, что наступление ВСУ провалилось. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен для издания Asia Times.

«Украина не добьется успеха в заявленных целях по прорыву обороны России и взятию Мелитополя. Тем временем украинцы потеряли значительное количество бронетехники и понесли тяжелые потери. Эти потери привели не только к тяжелым последствиям, но и к тому, что многие из лучших подразделений Украины были разгромлены»,

— пишет автор.

Выходом из этой ситуации, по мнению Брайена, видится стабилизация фронта и остановка интенсивных боевых действий. По мнению автора, таким образом Киев сможет выиграть время для мобилизации новых сил, их обучения и оснащения. Обозреватель предполагает, что на этот процесс уйдет от шести месяцев до года.

Подобная стратегия, утверждает Брайен, основывается на «нежелании России направлять основную часть своих сил в наступление, чтобы сломить украинскую армию. Хотя ходили разговоры о том, что Россия начнет крупную операцию в районе Купянска, она до сих пор не осуществилась». Обозреватель отмечает, что Москва ждет еще большего сокращения украинских сил, прежде чем переходить в «настоящее наступление». В то же время автор отмечает, что Москве точно так же нельзя ждать слишком долго, потому что затянувшийся конфликт принесет политические издержки и социальную напряженность.

Вместе с этим Вашингтон продолжает рисковать, заявляя о решении поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, предоставляя Украине разведывательные данные для нанесения ударов. Эти шаги, отмечает Брайен, втягивают Вашингтон в российско-украинский конфликт, и это может привести к крупному столкновению в Европе.

Сложности подготовки

Тем временем издание Kyiv Independent сообщает, что украинские военнослужащие жалуются на проблемы с подготовкой из-за сложности коммуникации с инструкторами НАТО.

«От низших чинов до командиров – им не хватает и боевого опыта. <…> Офицеры НАТО (проводящие инструктаж ВСУ – Прим. Ред.) не понимают реальной обстановки на местах, западные переводчики зачастую не владеют узконаправленной военной лексикой и не могут передавать точные команды или ответы инструкторов» — пишет издание.

Как сообщает Kyiv Independent украинские военнослужащие деморализованы, постепенно теряют мотивацию в продолжении участия в боевых действиях.

«Героический подвиг — выскочить из подвала и бесцельно стрелять в сторону русских, а потом остаться без руки и ноги или просто умереть? В чем смысл?» — заявил собеседник издания из числа украинских военнослужащих.

Между тем, украинские военные из разных бригад ВСУ рассказали, что российская армия в Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошо оснащена.

Перспективы конфликта

В свою очередь генерал британской армии Ричард Бэрронс в разговоре с Financial Times заявил, то «Украина не может победить Россию сейчас, но победа к 2025 году возможна». По его словам, украинская наступательная операция не отбросит российские силы, и вряд ли удастся достичь ощутимых результатов к зиме, однако существует перспектива успеха в 2024 или 2025 году.

По его словам, для достижения целей Киеву необходимо следовать пяти аспектам:

1. Не стоит пытаться добиваться успеха до того, как появятся средства для его достижения.

2. В течение зимы необходимо не ослаблять давление.

3. Запад сдерживает Киев от применения своих вооружений на территории России, но необходимо проявлять изобретательность и смелость для обхода этих запретов.

4. ВСУ необходимо «нейтрализовать российский Черноморский флот, который является двигателем разрушительных ударов Москвы и ключевым препятствием для экспорта зерна».

5. Необходимо признать, что возможный будущий успех ВСУ полностью зависит от стран запада, и важно учитывать степень наращивания ОПК европейских стран и США.

По мнению генерала Бэрронса, Запад должен взять на себя обязательства по проведению более трудной кампании, или же обречь Украину на борьбу без перспективы на победу.

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