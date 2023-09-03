Душа было достаточно. Два батальона ВСУ из-под Купянска госпитализировали из-за «болезни легионеров»

В Харькове около тысячи украинских военнослужащих были госпитализированы из-за вспышки «болезни легионеров». Скорее всего, заболевание попало на Украину из Польши. «Газета.Ru» разбиралась, чем опасна болезнь и как можно остановить ее распространение.

В ночь со 2 на 3 сентября два стрелковых батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были экстренно доставлены из-под Купянска в инфекционные отделения больниц Харькова. Об этом сообщает российское государственное издание «Украина.ру».

По предварительным данным, легионеллезом или «болезнью легионеров» заразились около 1 тысячи украинских военных.

Как пишет СМИ, заболевание активно распространяется среди украинских военных и польских наемников уже неделю. Руководство бригады пыталось скрыть «массовую эпидемию», хотя рядом находится крупный город Харьков, где часто бывают военнослужащие.

В посте уточняется, что вместо госпитализированных на боевые позиции направят 32-ю отдельную механизированную бригаду, которую недавно переформировали из-за больших потерь под поселком Новоселовское в Луганской народной республике.

Болезнь пришла из Польши

17 августа в польском Жешуве, расположенном недалеко от границ Украины и Белоруссии, была зафиксирована вспышка легионеллеза. По данным Associated Press, город является важным логистическим узлом для транспортировки западного оружия на Украину, в нем также размещены 10 тысяч американских военных.

Министерство национального здравоохранения Польши в социальных сетях заявило, что болезнь распространилась по водопроводу: это подтвердили исследовательские пробы, взятые 18 августа.

В двух из восьми проб уровень содержания вызывающей легионеллез бактерии Legionella был настолько высок, что, по словам специалистов, инфицироваться можно было, даже принимая душ.

Санинспекция провела дезинфекцию водопровода, в 20 раз увеличив количество добавляемого в воду хлора, передает Onet. Кроме этого, проводится дезинфекция подземных коммуникаций.

Государственный окружной санитарный инспектор Жешува Яромир Слончка опубликовал документ, в котором говорится, что число заболевших легионеллезом в Польше достигло 160 человек. Новые инфицированные обратились в больницу 31 августа.

Польские власти не считают, что вспышка заболевания была актом биотерроризма или диверсии. Об этом сказал пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб страны Станислав Жарын в разговоре с телеканалом Polsat.

«Мы не получили никакой информации о том, что мы имели дело с саботажем. Пока все выглядит так, что мы не имеем дела с какими-либо целенаправленными действиями против Польши», — сообщил чиновник.

Что такое легионеллез?

Легионеллез или «болезнь легионеров» — это разновидность пневмонии с поражением легочной ткани. Ее вызывает бактерия Legionella pneumophillia («легионеллезная пневмония»), которая обитает в воде.

Заразиться от заболевшего нельзя, так как болезнь передается воздушно-капельным путем при вдыхании водных аэрозолей, пояснил заведующий приемным отделением ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» Юрий Рыцарев на портале Минздрава Краснодарского края.

По его словам, болезнь легко спутать с воспалением легких, так как у них схожая симптоматика: высокая температура, озноб, кашель, мышечная и головная боль, дезориентация и диарея. У большинства больных симптомы проявляются в течение 10 дней после заражения, лечат «болезнь легионеров» антибиотиками.

Заболеть можно после приема ванны или душа, из-за кондиционера и увлажнителя воздуха, при посещении бассейна и при проживании вблизи открытых водоемов.

Впервые болезнь выявили в 1976 году в Филадельфии. Это произошло во время съезда Американского легиона, этим объясняется и название заболевания.