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Политика

Военная операция на Украине. День 492-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 492-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Международный валютный фонд выделит Киеву второй транш на $890 млн. В офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения страны в альянс. Российские военные получили новую форму, сшитую специально для спецоперации. Премьер Бельгии заявил, что ЕС планирует использовать прибыль от вложения замороженных российских активов для помощи Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:20

Серия взрывов прогремела в Бердянске, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, сообщили ТАСС в оперативных службах.

8:15

8:11

Президент Украины Владимир Зеленский не посетит саммит НАТО, запланированный 11–12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят мужества» в вопросе членства Украины, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, у Зеленского «нет причин и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».

8:07

Российские военные получили новую форму, сшитую специально для военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.

8:04

Международный валютный фонд выделит Украине второй транш на $890 млн. Средства направят на обеспечение финансовой стабильности Украины и восстановление ее экономики.

Всемирный банк также одобрил предоставление Киеву кредита на $1,5 млрд под гарантии японского правительства. На сегодняшний день банк мобилизовал для Украины более $37,5 млрд.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 492-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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