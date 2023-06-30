Военная операция на Украине. День 492-й

Серия взрывов прогремела в Бердянске, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Президент Украины Владимир Зеленский не посетит саммит НАТО, запланированный 11–12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят мужества» в вопросе членства Украины, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, у Зеленского «нет причин и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».
Российские военные получили новую форму, сшитую специально для военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.
Международный валютный фонд выделит Украине второй транш на $890 млн. Средства направят на обеспечение финансовой стабильности Украины и восстановление ее экономики.
Всемирный банк также одобрил предоставление Киеву кредита на $1,5 млрд под гарантии японского правительства. На сегодняшний день банк мобилизовал для Украины более $37,5 млрд.