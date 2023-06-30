Военная операция на Украине. День 492-й

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Президент Украины Владимир Зеленский не посетит саммит НАТО, запланированный 11–12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят мужества» в вопросе членства Украины, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, у Зеленского «нет причин и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».