«Уходим из информационной повестки страны»: медиа-империя основателя «Вагнера» исчезла в один день

Медиахолдинг «Патриот», принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину официально прекратил свою работу. Днем 30 июня об этом сначала сообщали СМИ, вечером информацию подтвердил генеральный директор «РИА ФАН» Евгений Зубарев. До этого в пятницу Роскомнадзор заблокировал входящие в холдинг издания. Ведомство начало ограничивать их работу еще 24 июня, в день мятежа вагнеровцев. По данным Telegram-каналов, на эти активы было много претендентов, но Пригожин заранее распорядился уничтожить все свои медиаресурсы без возможности их восстановления.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распустил принадлежащий ему медиахолдинг «Патриот». Сначала об этом сообщили СМИ и Telegram-каналы, позже информацию подтвердили сами издания, входящие в холдинг.

Первыми о прекращении работы «Патриота» сообщили со ссылкой на источники «Известия» и Mash. По их данным, руководство «Федерального агентства новостей» («РИА ФАН»), «Невские новости» и «Экономика сегодня» сообщило сотрудникам, что издания больше работать не будут.

Потом принадлежащий Ксении Собчак Telegram-канал «Осторожно новости» уточнил, что объявление было сделано около 15.00 в пятницу. Экс-сотрудник одного из изданий сообщил, что с новостью о прекращении работы к ним пришел главный редактор. Он сказал, что всем работникам выплатят зарплату и выходное пособие. После этого, по данным канала, сотрудники пошли «отмечать поминки».

«Работали всю неделю удаленно. Заблокировали сайт, через пару дней заблокировали страницу в ВК, у нас осталась только телега. Нам с понедельника говорили, что, возможно, нас разблокируют, и мы будем работать дальше. А сегодня написали в рабочем чате. Зарплату выплатят», — рассказал собеседник.

По информации «Известий», решение о закрытии холдинга было принято 30 июня. При этом ранее в пятницу Роскомнадзор заблокировал входящие в «Патриот» издания. Официально ведомство ничего не сообщало об этом, однако в реестре заблокированных службой сайтов сегодня оказались «РИА ФАН», «Невские новости», «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», а также «Народные новости». Причины блокировки не сообщаются. При попытке найти связанные с Пригожиным издания через поиск «Яндекса», их сайты не появляются в поисковой выдаче.

Главный редактор «РИА ФАН» Кристина Масенкова в беседе с ТАСС также подтвердила закрытие изданая.

В 17.47 в Telegram-канале «Невских новостей» появилось официальное подтверждение, что их редакция прекращает свое существование.

«Почти 10 лет НЕВСКИЕ НОВОСТИ рассказывали вам о событиях в Петербурге, вместе с вами переживали хорошее и не очень, анализировали, что происходит в городе, и старались привлечь внимание к проблемным точкам, чтобы добиться решения этих проблем и сделать жизнь в Петербурге лучше и комфортнее. Мы рады были работать для вас и помогать вам, спасибо за ваше внимание и вашу активность! Это были замечательные годы!», — говорится в сообщении.

В 20.17 в Telegram-канале «РИА ФАН» появилось видеообращение генерального директора издания Евгения Зубарева, в котором он сначала рассказал, что несмотря на всего трехлетний возраст «Патриота», первые авторы будущих изданий холдинга начали работать еще в 2009 году в одном из коттеджей поселка «Северный версаль», принадлежащего Пригожину.

«Сегодня я как генеральный директор «Федерального агентства новостей», одного из СМИ, которое создало медиагруппу «Патриот», объявляю о нашем решении: мы закрываемся и уходим из информационной повестки нашей страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа «Патриот», — сообщил Зубарев.

По его словам, на момент закрытия холдинга у него было более 600 партнеров: изданий, Telegram-каналов, независимых авторов и блогеров. А все входящие в «Патриот» СМИ посещали 300 млн уникальных посетителей в сутки.

При этом нет точной информации, что будет с так называемой «фабрикой троллей». Официально эта компания называлась «Агентство интернет-исследований» и появилась в 2013 году. Расследования независимых СМИ с самого начала связывали «фабрику троллей» с Пригожиным, утверждалось, что главной ее задачей являлась противодействие в социальных сетях и интернет-пространстве несистемной оппозиции.

В феврале 2023 года Пригожин признался, что действительно создал «Агентство интернет-исследований». «Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявлял он.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», ссылающегося на источник, Пригожин лично распорядился ликвидировать медиахолдинг, все его сотрудники сейчас находятся на стадии увольнения. При этом «фабрика троллей» может продолжить существование. Канал утверждает, что на медиаресурсы основателя «Вагнера» было множество претендентов, но Пригожин приказал не только прекратить работу холдинга, но и «уничтожить оставшиеся ресурсы без возможности восстановления».