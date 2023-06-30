Хотят быть, как Белоруссия: зачем Польше термоядерные бомбы из США

Глава польского правительства Моравецкий призвал НАТО одобрить размещение на территории страны ядерных бомб из США в рамках программы Nuclear Sharing. По мнению премьера, это будет адекватным ответом на передачу российских тактических ядерных зарядов Белоруссии. В Вашингтоне в ответ заявили, что никаких переговоров с Варшавой по этому вопросу не ведется.

Польша хочет, чтобы на территории страны было размещено американское ядерное оружие. Таким образом Варшава хочет ответить на передачу тактического ядерного оружия из России в Белоруссию, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, мы обращаемся ко всему блоку НАТО, чтобы нам позволили принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал Моравецкий.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но также премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

По словам польского премьера, Варшава заинтересована в участии в программе, но понимает, что окончательно решение за США и другими членами альянса. При этом Моравецкий пообещал, что в случае одобрения Польша будет «действовать быстро».

«Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы», — добавил глава правительства.

Спустя несколько часов после заявления Моравецкого на него ответили в Вашингтоне. По словам официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, ему сейчас нечего сказать о подобных договоренностях.

«Мне нечего сказать ни о каких переговорах такого рода. И вообще, мы просто не говорим о развертывании наших ядерных систем, поэтому я точно не собираюсь начинать это делать сегодня», — пояснил Кирби.

Варшава не впервые поднимает вопрос передачи ей атомных бомб. В мае прошлого года об этом говорил президент страны Анджей Дуда. Тогда он сказал, что данная «тема открыта», однако отмечал, что нет признаков получения Польшей ядерного оружия в ближайшем будущем.

По данным на 2019 год, в рамках Nuclear Sharing на территории Европы размещено около 150 американских термоядерных бомб B61. Это авиабомба с переменной мощностью заряда: она может варьироваться в очень широком диапазоне — от 0,3 до 340 килотонн. Таким образом, находящиеся в Европе американские бомбы можно считать как тактическим, так и стратегическим ядерным оружием.

Больше всего таких зарядов у Италии и Турции — от 60 до 70 штук. По 10-20 бомб размещены на авиабазах в Бельгии, Германии и Нидерландах. Ответственность за их хранение несут ВВС США. В случае начала войны эти заряды могут быть установлены на самолеты тех стран, где они находятся. Однако решение о применении ядерного оружия принимают исключительно США. По некоторым данным, с 2021 года количество этих бомб сократилось почти на треть — большинство зарядов вывезли с турецкой авиабазы Инджирлик из-за ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

При этом программа Nuclear Sharing нарушает сразу несколько статей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участниками которого являются и США, и все их союзники по НАТО.

О том, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщил президент Владимир Путин 25 марта. По его словам, на тот момент Москва уже помогла белорусским коллегами переоборудовать самолеты, чтобы на них можно было устанавливать ядерные заряды, а к июлю должно быть готово специальное хранилище для них.

Путин объяснял, что передать на хранение ТЯО его просил белорусский президент Александр Лукашенко. Еще одной причиной стали заявления Великобритании, что она поставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

Российские тактические снаряды будут находиться на территории Белоруссии бессрочно. При этом решение об их применении в любом случае будет принимать Москва. 27 июня Лукашенко сообщил, что значительную часть оружия уже перевезли на территорию страны. Он поручил Генштабу, Минобороны и КГБ создать алгоритм применения ТЯО. По словам главы государства, в основу этого алгоритма ляжет доктрина, по которой применить ядерное оружие необходимо в трудную минуту, если на страну нападут.

США и ЕС назвали решение России безответственным, однако в Вашингтоне после этого несколько раз заявляли, что не наблюдают намерений Москвы применять ядерное оружие.