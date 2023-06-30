«Это не шоу, которое смотрит весь мир»: главком ВСУ рассказал, что в словах Запада его выводит из себя

Главнокомандующий ВСУ Залужный признался, что его бесят заявления западных политиков, что контрнаступление идет слишком медленно. По его словам, НАТО прекрасно известно, что у Киева нет превосходства в воздухе — а без этого по всем военным доктринам нельзя начинать масштабные наступательные операции. Залужный указал Западу, что контрнаступление — не шоу. И выразил сожаление, что США и другие союзники медлят с поставками истребителей F-16.

Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного выводят из себя слова западных чиновников и политиков о том, что контрнаступление украинцев продвигается медленно. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Меня бесит, когда я слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны идет медленнее, чем ожидалось», — сообщил главнокомандующий украинскими войсками.

Как пишет WP, резкое высказывание Залужного относится к последним заявлениям западных официальных лиц, открыто выражающих мнение, что киевская наступательная операция идет более низкими темпами, чем должна.

«Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — добавил генерал.

Как он сказал, его разочаровывает позиция западных союзников, поскольку у НАТО не принято начинать наступление без превосходства в воздухе. А у Киева этого превосходства нет, о чем прекрасно известно партнерам, и что является одним из основных сдерживающих факторов при наступлении.

«Украина до сих пор не получила современных истребителей, но при этом ожидается, что она быстро отвоюет территорию у русских. F-16 американского производства, обещанные совсем недавно, в лучшем случае поступят к осени», — цитирует газета мнение Залужного.

Он добавил, что российская военная доктрина аналогична доктрине НАТО, предусматривающей превосходство в воздухе.

«А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? Натовской? Российской? Или это уже не ваше дело? Типа: «У вас есть собственная стратегия. У вас есть танки, у вас есть пушки, у вас есть боевые машины. И вы можете это сделать». Что это такое?», — возмутился Залужный.

Кроме того, существует снарядный голод у артиллерийских подразделений ВСУ — украинские артиллеристы стреляют в десять раз реже российских. И без паритета в этом вопросе тоже нельзя критиковать медленное контрнаступление.

«Без полного снабжения эти планы (по контрнаступлению — «Газета.Ru») вообще неосуществимы. Тем не менее, они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы наблюдателям, но это их проблемы», — подчеркнул Залужный.

Украине нужно больше каждого вида оружия и техники, отметил Залужный. И он говорит об этом всем, кто готов слушать на Западе, в том числе своему американскому коллеге главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли.

«Я высказываю свои опасения Милли по нескольку раз в неделю в многочасовых разговорах. Он полностью их разделяет. И я думаю, что он может помочь мне избавиться от этих забот. У нас есть договоренность: 24/7, мы на связи. Так что иногда я могу позвонить и сказать: если я не получу 100 тысяч снарядов в неделю, тысяча человек погибнет. Встаньте на мое место», — объяснил главком ВСУ.

При этом он понимает, что не Милли принимает решение о поставках самолетов. Тем не менее Залужный признался, что его расстраивает, что, пока столь очевидное в данной ситуации решение затягивают, умирает множество людей.

Главком ВСУ рассказал, что у него в командном пункте есть экран, в режиме реального времени показывающий все, что происходит в воздухе: авиацию НАТО за западной границей страны, собственные самолеты, российские воздушные суда на востоке.

«Количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, опустошающих наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда?» — задается вопросом Залужный.

Он объяснил, что более современные российские Су-35 имеют более совершенные радары, большую дальность поражения. И старые украинские самолеты не могут с ними конкурировать в воздухе. В результате войска на земле становятся легкой мишенью для российской авиации.

«Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Зачем? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами — все сказали бы нам: «Вы что, спятили?» — добавил главнокомандующий ВСУ.

Украинский генерал также признал потери среди немецких танков Leopard, которые ВСУ придерживало для контрнаступления. Однако, по словам, Залужного, эти бронемашины поставили Киеву не для того, чтобы участвовать в парадах или быть фоном для фотографий политиков, а чтобы участвовать в боевых действиях. А на поле боя танки сразу становятся мишенями.