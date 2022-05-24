Военная спецоперация РФ на Украине. День 90-й

8:25

⚡️Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться только с Владимиром Путиным.

«И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал он.

При этом, по мнению Зеленского, встречу, о которой идет речь, организовать «с каждым шагом все сложнее и сложнее».