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Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День 90-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 90-й день

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Сапер сводного отряда разминирования международного противоминного центра вооруженных сил РФ во время работ по разминированию участка дороги в Мариуполе

Сапер сводного отряда разминирования международного противоминного центра вооруженных сил РФ во время работ по разминированию участка дороги в Мариуполе

Владимир Гердо/ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подумает, возобновлять ли отношения с Западом. Власти Херсонской области выступили за размещение в регионе военной базы РФ. Кроме того, русский язык получит статус государственного в Херсонской области. Красный Крест пообещал ответить на запрос омбудсмена Татьяны Москальковой о посещении российских пленных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «план Б» на случай его гибели. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:49

Российский флаг подняли над главной площадью Мелитополя.

8:41

8:35

Правительство Болгарии после отказа платить за российского газ в рублях задумалось о поспешности такого решения, заявил глава болгарского Минэнерго Александр Николов.

Страна планирует провести с Еврокомиссией переговоры относительно требований России платить за газ в рублях. По словам министра, болгарские власти рассчитывают, что ЕК даст дополнительные инструкции, «ожидаются конкретные шаги, особенно на уровне общих поставок и закупок».

8:30

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного в регионе.

8:25

⚡️Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться только с Владимиром Путиным.

«И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал он.

При этом, по мнению Зеленского, встречу, о которой идет речь, организовать «с каждым шагом все сложнее и сложнее».

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе, 23 мая 2022 года

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе, 23 мая 2022 года

Arnd Wiegmann/Reuters
8:20

Колумбия направит специалистов по разминированию в одну из европейских стран для обучения украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Диего Молано.

«11 военных инженеров армии Колумбии будут обучать украинских солдат военному разминированию», — написал он в Twitter.

8:17

8:14

Власти Херсонской области заявили о минировании Украиной выхода из местного порта.

По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас открыть торговый порт «практически нереально», торговое судоходство по Днепру также приостановлено.

8:10

Россия, если Запад захочет что-то предложить в плане восстановления отношений, серьезно подумает, нужно ли это ей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
8:06

⚡️Военно-гражданская администрация Херсонской области намерена попросить разместить в регионе российскую военную базу, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

8:03

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в частности, главы государства.

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сказал Зеленский.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 90-го дня военной операции РФ на Украине.

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