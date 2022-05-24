«Это правильный путь»: Лавров призвал Россию стать независимой от поставок Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру». Он заявил, что Россия должна стать независимой от поставок Запада, а также серьезно подумать, нужно ли ей это, если западные страны предложат ей возобновить отношения. Главные заявления главы МИД РФ — в материале «Газеты.Ru».

«Не знают, что такое Россия»

По словам Лаврова, если Запад захочет возобновить отношения, Россия серьезно подумает, нужно ли ей это.

«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень.», — сказал Лавров.

Министр отметил, что поражен, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию.

«Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с 16-17-18 веков», — пояснил он».

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что еще в начале прошлого столетия «американские политологи писали о России как о варварах». Он также заметил, что при этом «раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями» поменять названия улиц и запретить преподавание в западных школах произведений Федора Достоевского и Льва Толстого.

«Отмечаем попытки западных правительств, по крайней в мире многих из них подыгрывать русофобским проявлениям на бытовом уровне и даже играть на негативных и позорных чувствах. Это тревожит», — подчеркнул Лавров.

По его словам, в Латвии объявили, что конфискуют замороженные деньги России, пустят их на нужды Украины, но часть оставят себе в качестве компенсации за оккупацию СССР. Министр считает, что примерно то же происходит и с руководителями Украины — они «говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то «ливерная колбаса» «руководит» Германией».

«Еще недавно представить себе это было невозможно», — уверен министр.

По его мнению, на Западе «не знают, что такое Россия».

«Говорят, что Россия должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию», добиться того, чтобы Россия «проиграла на поле боя». Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие «заклинания». Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», — заявил глава МИД России.

Без надежды на возвращение McDonald's

Лавров убежден, что Россия должна прекратить зависеть от поставок с Запада.

«Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины», — подчеркнул он.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что в дальнейшем развитии России надо опираться на партнеров в евразийском регионе.

«Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, ее транспортных, транзитных, логистических возможностей. Убежден, что это правильный путь», — пояснил он.

Министр отметил, что не стоит надеяться «на возвращение в Россию McDonald's» или на возобновление поставок запчастей и комплектующих, так как «западные партнеры доказали, и не первый раз, что они недоговороспособны».

«Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке есть, то чисто физически так это и получается. Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои», — заявил Лавров.

Он рассказал, что Россия уже «существенно увеличила» долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров, — Китая, Индии, Ирана и государств-членов Евразийского экономического союза.

«Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири», — заключил министр.