«Цели будут выполнены»: Патрушев ответил на вопрос о сроках спецоперации на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2022 года

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев дал большое интервью российским СМИ. В нем чиновник порассуждал о сроках и шансах успешного завершения военной операции ВС РФ на Украине, объяснил причины «демонизации» России западными политиками и СМИ, а также рассказал о судьбе украинского государства. Кроме того, глава Совбеза высказал свои соображения по поводу патриотического воспитания в школах и коллективной памяти россиян.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что российские военные обязательно «выполнят все цели», которые поставил президент Путин. Его слова приводит газета «Аргументы и Факты».

«Некоторые наши читатели порой выражают обеспокоенность, как они пишут, «затягиванием сроков спецоперации на Украине», — приводится один из вопросов журналистов АиФ.

В ответ Патрушев сказал, что российское руководство за сроками не гонится.

«Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне. Не зря же генерал Скобелев в свое время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла», — сказал секретарь Совбеза.

По словам экс-директора ФСБ, «нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме» (орфография и пунктуация цитат приводятся как в источнике).

Коснулся Патрушев также и вопроса дальнейшей судьбы Украины. Он подчеркнул, что судьбу украинского государства будет определять «народ, проживающий на ее территории».

Он заявил, что Россия никогда не распоряжалась судьбами суверенных государств — даже наоборот, помогала отстаивать им свой суверенитет.

По словам Патрушева, Россия поддерживала США во время гражданской войны, много раз помогала Франции — в том числе после победы над Наполеоном и в годы Первой мировой войны.

«Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945-м расчленить Германию на множество государств. Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности», — добавил секретарь Совбеза. Он впрочем не пояснил, какую именно роль Россия сыграла в истории Польши.

Журналисты уточнили у Патрушева, что желающая вступить в НАТО Финляндия «тоже сформировалась как государство» внутри Российской Империи.

Патрушев в ответ заявил, что это действительно так, и напомнил о минимальном ущербе для финнов после Второй мировой войны благодаря позиции СССР.

«Теперь же Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок… НАТО — это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок», — подчеркнул чиновник.

Наконец, Патрушев заявил в ходе интервью, что Россия вправе требовать репарации от стран, которые спонсировали на Украине «нацистов», и самой Украины — «киевского режима». Украинский народ также заслуживает репараций — от США и Великобритании.

«Многие украинцы, к сожалению, до сих пор верят тому, что говорят им Запад и киевский режим. Отрезвление рано или поздно придет. Им еще предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности», — резюмировал секретарь Совета безопасности.

Кроме того, Патрушев возмутился тем, что «некоторые школьные учителя» в России придерживаются «фальшивой версии судьбоносных событий» — что «именно Америка победила гитлеровскую Германию».

«Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно. В результате только единицы старшеклассников могут назвать фамилии тех, кто ценой собственной жизни завоевал Победу в 1945 году, а про героев Первой мировой или Отечественной войны 1812 года вообще почти никто не слышал», — сказал бывший руководитель ФСБ.

Причина, по мнению Патрушева, — в подготовке педагогов. Он подчеркнул, что «произвольная трактовка истории, подрывающая авторитет страны», недопустима, равно как недопустимы «психологическое манипулирование молодежью, разрыв между поколениями, искажение исторической правды».

Чтобы с этим справиться, чиновник предложил отказаться от болонской системы образования, нарастить госзаказ на создание патриотических книг и фильмов, реализовать «государственную программу в сфере [образования и воспитания] на всех этапах взросления человека и его становления как гражданина.

Осенью 2021 года Николай Патрушев заявил, что нужно жестко пресекать распространение экстремистских идей среди молодежи и принимать превентивные меры в этой сфере.

«Деструктивные группы с помощью интернета навязывают подросткам криминальную субкультуру и пренебрежение к нормам общественной морали», — заявил он.

Николаю Патрушеву 70 лет, он родился в Ленинграде. В Ленинградском управлении КГБ во второй половине 1970-х он познакомился с будущим президентом РФ Владимиром Путиным. В 1999 году Патрушев становится директором ФСБ, возглавляя спецслужбу до 2008 года.

«Патрушев старается скрупулезно подбирать синонимы, фразеологизмы и меткие выражения. Понимая, что его высказывания не только цитируют журналисты, но и анализируют спецслужбы и политики за рубежом», — писала в материале по случаю 70-летия Николая Платоновича «Комсомольская правда».