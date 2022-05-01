Военная спецоперация России на Украине. День 67-й

Начальник штаба ЦВО Михаил Теплинский вручил награды военнослужащим — медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».
1 мая истек срок, в течение которого Молдавия должна была согласовать с «Газпромом» погашение долга. Тем не менее, поставки газа в республику продолжаются, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Мининфраструктуры Украины закрыло морские порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне. Гавани закрыты «до восстановления контроля украинской стороной», говорится в указе ведомства.