Военная спецоперация России на Украине. День 67-й

Минобороны России сообщило, что ВСУ обстреляли школу и детский сад в населенном пункте Киселевка под Херсоном. Есть погибшие и раненые. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили запрос на предоставление Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд. Большую часть средств — $20 млрд — направят на вооружение. Гарантом безопасности для Украины может стать Китай. С соответствующим предложением неожиданно выступил украинский МИД. Это станет «знаком уважения и доверия к КНР», заявили в ведомстве.