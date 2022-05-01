Льготная ипотека по новой ставке, пособия для семей с детьми. Что меняется с 1 мая

В России меняют ставку по льготной ипотеке, вводят новые пособия для детей и отцовский капитал. Кроме того, усиливается борьба с телефонными мошенниками и начинают действовать новые правила списания средств за долги со счетов граждан. Подробнее о том, какие нормы вступают в силу с 1 мая, — в материале «Газеты.Ru».

Новые выплаты на детей

Пенсионный фонд России с 1 мая начинает принимать заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17 лет. Досрочный прием заявок через портал госуслуг стартовал в апреле.

Размер пособия составит от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи.

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце марта. По заявлениям, поданным до 1 октября, выплаты будут произведены за период с 1 апреля 2022 года.

Как меняются условия льготной ипотеки

Ставка для льготной ипотеки на новостройки c 1 мая снижается с 12% до 9% годовых, сама программа продлена до конца 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С предложением снизить ставки и продлить программу, которая должна была завершиться 30 июня, ранее выступил Путин.

Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн.

Напомним, в апреле ставку повышали с 7% до 12%.

Отцовский капитал

Кроме того, 1 мая вступают в силу изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В частности, речь идет о праве отцов на получение материнского капитала.

Отец или усыновитель получит право на использование маткапитала, если мать ребенка, не имеющая гражданства РФ, умерла или объявлена умершей.

Ранее такая норма работала для отцов детей, чья мать была гражданкой России. В случае смерти отца маткапитал в равных долях должен перейти детям.

Предполагается также, что отцу будет положен маткапитал, если мать оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление.

В Минтруде ранее поясняли, что норма даст возможность мужчинам получить маткапитал при рождении детей от суррогатной матери. Заявление на оформление сертификата можно будет подать в личном кабинете на портале госуслуг. Сохраняется и возможность личного обращения в региональные отделения ПФР или МФЦ.

Борьба с телефонными мошенниками

С 1 мая операторы связи обязаны передавать в сеть других операторов в неизменном виде полученные абонентские номера.

Такая мера призвана помочь в борьбе с мошенниками, которые подменяют номера телефонов.

Увеличение лимита в СБП

Максимально возможная сумма денежного перевода через Систему быстрых платежей с 1 мая увеличится с 600 тыс. до 1 млн руб. Ежемесячный лимит бесплатных переводов остается на уровне 100 тыс. руб., пишет РБК.

Кроме того, в СБП появится возможность выполнять трансграничные переводы, но с оплатой комиссии. Для банков ЦБ установил тариф в размере 3 руб. за каждое списание и зачисление средств вне зависимости от суммы перевода.

Защита социальных выплат

С 1 мая вступают в силу поправки в закон о потребительских кредитах. В частности, банк может списать деньги со счета заемщика-должника только при наличии соответствующего распоряжения от клиента.

Если же на счете хранятся единовременные выплаты, которые запрещено взыскивать за долги, то банк должен по каждому случаю получить отдельное согласие гражданина на их списание в счет кредитной задолженности.

При этом заемщик в течение 14 дней может отозвать свое согласие, и банк обязан вернуть средства.

Доплаты к пенсиям

Пенсионеры, имеющие так называемый специальный стаж, могут рассчитывать на ежемесячную доплату с мая 2022 года.

Речь идет о бывших сотрудниках угольной промышленности или гражданской авиации. Они каждый месяц получают доплаты к пенсии, размер которых пересматривается ежеквартально.

Размер доплаты зависит от трудового стажа пенсионера и его зарплаты, а также от общего объема страховых взносов. При этом важно, чтобы мужчины отработали хотя бы 25 лет, а женщины – 20 лет.

Убрать рекламу

Рекламную вывеску, размещенную на фасаде многоквартирного дома или ином виде общедомового имущества, придется убрать, если не получено согласие собственников помещений дома.

Соответствующая норма вступил в силу с 17 мая 2022 года.

Выплаты семьям погибших

Добавим, что 30 апреля подписан и уже начал действовать указ президент РФ, согласно которому семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР выплатят по 5 млн руб.

В этом документе речь идет о государственных, муниципальных и гражданских служащих, командированных «для выполнения задач» на этих территориях, а также сотрудниках «иных организаций, принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры».

Действие указа «распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.