«Закройте офисы ЛНР и ДНР»: о чем Зеленский говорил с Конте

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, будучи с официальным визитом в Риме, призвал закрыть представительства самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на итальянской территории.

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«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», — пояснил украинский лидер в комментариях для СМИ после встречи.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая раскритиковала законопроект о выплате пенсий украинцам, проживающим на территориях Донбасса. По ее мнению, эти люди могут придерживаться пророссийских взглядов.

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают», — заявила Богуцкая.

Так она прокомментировала закон о праве на пенсию для жителей Донбасса. 5 февраля Верховная рада отправила проект на повторное первое чтение.

Согласно документу, отправленному на доработку, должна быть упрощена процедура доказательства права на выплату пенсий для тех, кто был вынужден покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта.

К тому же законопроект предусматривал установление особого режима и порядок получения выплат для пенсионеров, которые остались проживать на территориях Донбасса.

Кроме того, проектом предусмотрена выплата задолженности по пенсиям без срока давности. В Раде документ критикуют, отмечая, что на его реализацию потребуется $6 млрд.

Днем ранее стало известно, что на Украине появится министерство, которое будет заниматься вопросами оккупированных территорий, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Решение о создании нового ведомства было принято в соответствии с заданием, полученным от главы государства.

«Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, а также с временно перемещенными лицами», — пояснил Гончарук.

Зеленский призвал премьер-министра оптимизировать работу правительства и разделить некоторые министерства.

В частности, президент ждет предложений по разделению министерства по делам ветеранов, министерства культуры и о новой концепции работы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам дипломата, Зеленский «нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств, которые Украина должна выполнить».

При Зеленском были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, а также зафиксирована «формула Штайнмайера», отметил глава российского МИД.

При этом министр выразил удивление, что украинская делегация на встрече глав стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – «Газета.Ru») не поддержала разведение сил и средств на всей линии соприкосновения в Донбассе.

Чуть ранее Зеленский на экономическом саммите в Давосе отметил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, поэтому страна теряет своих граждан.

Однако президент Украины выразил мнение, что это станет возможным «завтра», если «все стороны захотят прекратить войну».

«Я уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украина «в своем мозгу понимает», что готова к прекращению военных действий «сегодня».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что завершение военных действий в регионе зависит «от доброй воли Киева».

Он подчеркнул, что «люди устали» от конфликта с «обеих сторон», добавив, что руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР за мирное урегулирование.

«Хочется верить, что президент Украины найдет слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажегся зеленый свет», — заключил Бальбек.

По мнению депутата, «главным залогом» остановки конфликта в Донбассе является стремление Киева следовать воле украинского президента по данному вопросу.