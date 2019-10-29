«Нужно вооружаться»: шведская газета назвала Россию врагом

Европейские страны должны «держаться вместе» и противостоять России — своему «историческому врагу», говорится в статье шведской газеты Dagens Nyheter.

«Победа Владимира Путина в Сирии укрепила страну. Хребет НАТО — Соединенные Штаты — дезертировали из Сирии, пожертвовав курдов Турции. Россия стала главным победителем в этой драме — исторический враг», — пишет автор статьи.

Европа ранее не одобрила вывод американских солдат из Сирии, но никакого «плана Б» НАТО не подготовил, отмечается в материале. Из-за непредсказуемости США европейцам нужно «быстрее вооружаться в рамках Североатлантического альянса» и продолжать давление на Российскую Федерацию.

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В ближайшее время антироссийские санкции отменять не будут, также говорится в статье.

Тем не менее, негодование у шведского журналиста вызывает желание «все большего числа стран Европы наладить экономическое сотрудничество с Россией». В их числе он назвал Венгрию, Грецию, Францию и Германию — они и прочие хотят укреплять отношения с Москвой.

Европейские газеты уже не в первый раз говорят о «русской угрозе». В июле немецкая газета Die Welt со ссылкой на экспертный доклад сообщила, что в случае начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО Кремль может провести нападение «ограниченного масштаба» на страны Восточной Европы.

«Пока мир решает глобальные климатические, миграционные и экономические проблемы, требующие сотрудничества многих стран, Россия готовится вести в Европе региональные войны, применяя ядерное оружие», — пишут немецкие эксперты. Россия намеренно «ищет драки» с западными странами, считают некоторые европейские авторы, а кроме того — предпринимает целенаправленные действия по ослаблению и разрушению НАТО, говорится в докладе.

В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.

«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом», — заявил Штюрмер.

Тем не менее, первые лица Европы считают Россию европейской страной и считают необходимым диалог между Западом и Востоком континента. В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Россией по политическим и экономическим вопросам.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — подчеркнул французский лидер.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в бундестаге заявила, что США больше не играют роль «защитника Европы». Она отметила, что теперь европейским государствам для обеспечения безопасности своих территорий предстоит внести «значительный вклад» самостоятельно. Отменять антироссийские санкции — почти половину убытков от которых несет Европа — немецкие парламентарии пока что отказываются.

25 октября бундестаг отказался содействовать смягчению антироссийских санкций, отклонив предложение Левой партии. Авторы инициативы уверяли, что ограничения «бессмысленны с точки зрения экономики» и вызывают новые проблемы, не решая накопившихся затруднений. В поддержку проекта выступили 75 депутатов бундестага, 535 проголосовали против.

Однако все обвинения со стороны европейских стран в агрессии являются беспочвенными, неоднократно заявляли в Кремле. В начале лета президент России Владимир Путин рассказал в ходе «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств. На вопрос, является ли Россия сверхдержавой, Путин ответил, что страна не стремится к этому статусу.

«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — сказал он.

Президент России добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, излишне дорогими и не имеющими каких-либо перспектив в дальнейшем.