Почти $5 млрд: куда уходят деньги России

Владимир Путин предложил Госдуме прекратить платить взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов. Президент России призвал парламент отозвать заявление, сделанное при ратификации дополнительного протокола к женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Глава страны пояснил, что не видит смысла в уплате взносов в организацию, где нет российского представителя.

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Путин также отметил, что данный орган с 1991 года не выполняет заявленные функции, однако Россия ежегодно уплачивает взнос, даже не имея в составе комиссии своего представителя. Речь идет о протоколе, который касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Он дает возможность для учреждения международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в рамках таких противостояний.

«С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — говорится в пояснительной записке администрации президента, которую цитирует ТАСС.

Отмечается также, что в современном мире риски «злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств» значительно увеличиваются.

Комментируя решение президента России, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что за этим шагом нет политических мотивов.

«Думаю, наши недоброжелатели попробуют увидеть в этом «скрытый смысл», что РФ не заинтересована, чтобы факты нарушения гуманитарных прав, защита жертв вооруженных конфликтов находились в зоне мониторинга международных организаций. Это, конечно же, не так»,

— сказал сенатор, слова которого приводит «Парламентская газета».

Россия остается одним из крупнейших плательщиков в бюджет международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. Так, в Организацию объединенных наций Москва ежегодно вносит сумму около $150 млн.

Стоит отметить, что МИД России ранее обвинил США в использовании «финансовых рычагов» для того, чтобы помешать нормальной работе ООН. Как заявило внешнеполитическое ведомство, именно США являются главным «злостным неплательщиком» взносов в бюджет ООН. Долг Вашингтона уже пробил отметку в $1 млрд, отметили в Москве.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН», — подчеркнули в ведомстве. Россия при этом добросовестно платит взносы в ООН и призывает другие страны проявить большую бюджетную дисциплину, отметили в МИДе.

На ООН Россия тратит больше всего средств, за ней следует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Далее идут такие организации, как Международная организация труда (МОТ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы.

Россия также является одним из крупнейших плательщиков Совета Европы, хотя Москва с 2016 года на протяжении трех лет не выплачивала взносы в его бюджет в знак протеста против отстранения от работы в Парламентской ассамблее организации — ПАСЕ — из-за присоединения Крыма.

Деньги были впервые вновь внесены в 2019 году. Взнос России в ПАСЕ за 2019 год составил €33 млн.

Всего же Россия ежегодно вносит средства в 12 международных организаций. Согласно официальному документу Минфина «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год (предварительные итоги)»,

ведомство на статью расходов «Международные отношения и международное сотрудничество в бюджете 2018-2020 годов» должно было направить 256,4 млрд рублей, или более $4 млрд. Но, согласно уточненной росписи, эта сумма была повышена до 319,5 млрд рублей, или почти $5 млрд.

Сопоставимая цифра выделена правительством на масштабный проект улучшения городской среды по всей России. Стоит отметить, что бюджет ООН на 2018-2019 годы составляет $5,39 млрд.