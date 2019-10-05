«Молот республиканцев»: Медведев пожалел Зеленского

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, вернувшись с Кубы, где он находился с официальным двухдневным визитом, дал интервью Сергею Брилеву. В эфире телеканала «Россия» глава российского правительства не только рассказал об итогах поездки, но также поделился мнением насчет скандала с разговором президентов США и Украины.

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Отвечая на вопрос о том, не похожи ли экономические договоренности Москвы и Гаваны на ту безвозмездную помощь, которую Куба получала от СССР, Медведев отметил, что об этом не может идти речи в сегодняшних условиях.

«Ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны... Это должно быть выгодно», — сказал Медведев.

По его словам, в отличие от ситуации, складывавшейся еще 20-30 назад, «когда деньги в данном случае вообще никто не считал», сейчас кубинская сторона готова расплатиться по всем долгам.

«Задний двор США»

Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС. В речи, обращенной к студентам, глава российского правительства заговорил о санкциях, назвав их «наказанием» за независимую политику.

«Практически 70 государств находятся под тем или иным воздействием санкций. Такие ограничительные меры — это не только наказание правительств, которые проводят независимую политику, и тех, кто принимает решения, но прежде всего, это способ вмешательства во внутренние дела тех или иных государств, а по сути, это ограничение прав и свобод отдельных людей, граждан, живущих в этих государствах», — сказал премьер-министр России.

По словам Медведева, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Боливия и другие страны Латинской Америки находятся под давлением, поскольку «кем-то извне ставится под сомнение основополагающий принцип латиноамериканской политики «Единство в многообразии».

Ответом на санкции он назвал тесную кооперацию.

«Россия не поддается давлению извне, как и Куба, и ответом на давление должна быть наша более тесная кооперация. Важно, что взаимодействие между Россией и латиноамериканскими странами сейчас только укрепляется, и для нашей страны Латинская Америка и страны Карибского бассейна — это одно из ключевых направлений международного сотрудничества и уж точно не задний двор Соединенных Штатов Америки», — заявил Медведев, добавив, что США продолжают неверную политику в отношении Латинской Америки, достаточно непочтительную к своим соседям.

«Зарубились не на шутку»

В интервью Брилеву российский премьер также коснулся вероятного объявления импичмента президенту США Дональду Трампу, отметив, что ситуация между демократами и республиканцами в преддверии очередных выборов президента США сложная.

«Они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно», — считает он.

В то же время он призвал не переживать за судьбу американской политической системы, если дело все-таки дойдет до импичмента. По его словам, «ничего сверхкритического не произойдет», однако это получит резонанс в других странах «и на той же самой Украине».

Президент Украины Владимир Зеленский, как считает Медведев, в отношениях с США оказался в очень непростой ситуации. Российский премьер сравнил его положение с «молотом» республиканцев с одной стороны и «наковальней» демократов — с другой.

«Если Зеленский продолжит расследование [в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена] и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это «мой человек», тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается. Если он заблокирует это расследование, на него обидится администрация Трампа», — объяснил Медведев, добавив, что «не завидует» украинскому лидеру.

Скандал в США разгорелся в связи с публикацией разговора Трампа и Зеленского, в котором американский президент просил возобновить расследование, связанное с украинской энергетической компанией Burisma Group. В 2014 году членом ее совета директоров стал Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. В 2015-м генпрокуратура Украины начала расследование в отношении фирмы. Узнав об этом, Джо Байден, как утверждал тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, инициировавший дело, просил президента Украины Порошенко его уволить.

Сменивший Шокина и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук заявлял, что Порошенко потребовал от Шокина уйти в отставку после визита Байдена. Он также подчеркивал, что США предоставили Украине финансовую помощь в размере $1 млрд после увольнения генпрокурора.

При этом в разговоре Зеленский заверяет Трампа, что делом займется «его человек».

Байден — один из главных соперников Трампа на президентских выборах 2020 года. Поэтому демократы расценили просьбу американского президента о помощи с расследованием в отношении его сына как попытку привлечения лидера иностранного государства к выборам в США.