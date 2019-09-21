Война партий: МИД Украины рассказал про звонки Трампу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг сообщения американских СМИ о давлении главы Белого дома Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.
По словам дипломата, Украину, «к сожалению для нее», пытаются втянуть во внутриамериканское противостояние между республиканцами и демократами в США.
«Те люди, которые занимаются украинские-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США», — пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что Украина ценит поддержку президентов США, конгресса, но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии, если даже и могла бы «в теории» это сделать.
«Интересуется президент Трамп, интересуется его советник [Рудольф] Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны», — отметил Пристайко.
Он отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне.
«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, дружеским», — заверил глава украинского МИД.
Напомним, в Конгрессе США три комитета Палаты представителей
начали «масштабное расследование» возможных попыток Трампа и Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию нынешнего президента США на президентских выборах в 2020 году.
Председатели комитетов палаты представителей иностранных дел, разведки и контроля обратились в Белый дом и Госдепартамент с просьбой предоставить записи, связанные с попытками «манипулировать украинской системой правосудия».
Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден также призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.
«Если эти сообщения верны, то и вправду нет пределов стремлению Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну», — написал политик в твиттере.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Трамп восемь раз просил Зеленского помочь с расследованием дела против сына его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена.
Якобы американский лидер просил украинского коллегу работать с Джулиани. Кроме того, он предложил украинскому лидеру любую помощь за сотрудничество. В материале уточняется, что Джулиани неоднократно встречался с представителями украинского правительства. По информации издания, в Белом доме отказались комментировать эту информацию.
Поводом к скандалу послужила жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры Трампа. Разведку озаботила некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины. По данным американских СМИ, это могло быть высказывание о возможной блокировке военной помощи в $250 млн, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году на Украине.
Интересно, что еще месяц назад выяснилось, что Трамп не знает Зеленского — об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.
«Простите, о ком вы говорите?»
— спросил в ответ Трамп.
Когда журналист напомнил Трампу, что Зеленский является президентом Украины, американский лидер предположил, что его визит в Белый дом должен состояться «очень скоро». Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и назвал его «разумным парнем», передает ФАН.
Стоит отметить, что в разведсообществе Соединенных Штатов обеспокоены тем, что президент и его окружение небрежно обращаются с секретными данными. Якобы именно из-за этих опасений в 2017 году спецслужбы США вывезли из России своего информатора, близкого к Кремлю. Все это, по сообщениям СМИ, проходило в рамках секретной операции.
Переговоры Трампа и Зеленского состоятся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября, передает НСН.