Война партий: МИД Украины рассказал про звонки Трампу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг сообщения американских СМИ о давлении главы Белого дома Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Реклама

По словам дипломата, Украину, «к сожалению для нее», пытаются втянуть во внутриамериканское противостояние между республиканцами и демократами в США.

«Те люди, которые занимаются украинские-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США», — пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Украина ценит поддержку президентов США, конгресса, но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии, если даже и могла бы «в теории» это сделать.

«Интересуется президент Трамп, интересуется его советник [Рудольф] Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны», — отметил Пристайко.

Он отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, дружеским», — заверил глава украинского МИД.

Напомним, в Конгрессе США три комитета Палаты представителей

начали «масштабное расследование» возможных попыток Трампа и Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию нынешнего президента США на президентских выборах в 2020 году.

Председатели комитетов палаты представителей иностранных дел, разведки и контроля обратились в Белый дом и Госдепартамент с просьбой предоставить записи, связанные с попытками «манипулировать украинской системой правосудия».

Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден также призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.

«Если эти сообщения верны, то и вправду нет пределов стремлению Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну», — написал политик в твиттере.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Трамп восемь раз просил Зеленского помочь с расследованием дела против сына его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена.

Якобы американский лидер просил украинского коллегу работать с Джулиани. Кроме того, он предложил украинскому лидеру любую помощь за сотрудничество. В материале уточняется, что Джулиани неоднократно встречался с представителями украинского правительства. По информации издания, в Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Поводом к скандалу послужила жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры Трампа. Разведку озаботила некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины. По данным американских СМИ, это могло быть высказывание о возможной блокировке военной помощи в $250 млн, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году на Украине.

Интересно, что еще месяц назад выяснилось, что Трамп не знает Зеленского — об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.

«Простите, о ком вы говорите?»

— спросил в ответ Трамп.

Когда журналист напомнил Трампу, что Зеленский является президентом Украины, американский лидер предположил, что его визит в Белый дом должен состояться «очень скоро». Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и назвал его «разумным парнем», передает ФАН.

Стоит отметить, что в разведсообществе Соединенных Штатов обеспокоены тем, что президент и его окружение небрежно обращаются с секретными данными. Якобы именно из-за этих опасений в 2017 году спецслужбы США вывезли из России своего информатора, близкого к Кремлю. Все это, по сообщениям СМИ, проходило в рамках секретной операции.

Переговоры Трампа и Зеленского состоятся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября, передает НСН.